Новобранцы новосибирского ХК «Сибирь» получили игровые майки из рук Андрея Травникова

Глава Новосибирской области провел встречу с тренерским штабом хоккейного клуба «Сибирь».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с тренерским штабом хоккейного клуба «Сибирь» в преддверии очередного сезона КХЛ. Об этом сообщается в его Телеграм-канале.

Новые участники клуба получили из рук губернатора игровые майки. Травников выразил слова благодарности спортсменам, которые принимали участие в матчах предыдущего чемпионата КХЛ. По словам губернатора, в новом ледовом дворце удалось создать превосходные условия для игр и тренировок.

«В этом сезоне ожидания у болельщиков выше – все ждут от команды дальнейшего развития. Поэтому задача-максимум в новом сезоне – биться только за призовые места чемпионата», — подчеркнул Травников.

Стоит отметить, что к «Сибири» присоединились в качестве новичков такие игроки, как нападающие Артем Михеев, Павел Гоголев и Энди Андреофф (Канада), а также Федор Гордеев и Динар Хамидуллин, играющие на позиции защитников. С Гоголевым и Андреоффом ХК «Сибирь» подписал контракт во втором летнем месяце текущего года.

Как ранее писал Сиб.фм, девушка из Новосибирской области стала чемпионкой мира по джиу-джитсу.