Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по выдаче семейной ипотеки

Эксперт рассказал о количестве выданной семейной ипотеки в Новосибирске.

Согласно информации из совместного аналитического отчета Домклик и ДОМ.РФ, в топ-10 регионов по выдаче «Семейной ипотеки» в первом полугодии 2023 года Новосибирская область занимает девятое место. Всего в регионе было выдано 19,2 тысячи ипотечных кредитов, что составляет 3,1% от общего числа «Семейных ипотек», выданных в январе-июне 2023 года, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По выдаче ипотечных кредитов этого сегмента на душу населения Новосибирская область занимает 6 место.

«У покупателей с ипотечным плечом есть запрос на фиксированные ставки, условия по льготной или субсидированная ипотеке могут поменяться за время оформления кредита, по семейной, сельской и другим специализированным кредитам нет. Взять сельскую ипотеку достаточно проблематично, условия постоянно ужесточаются, не хватает лимитов. По семейной ипотеке, наоборот, под нее с 2018 года начали попадать все новые категории граждан», — уточнил он.

По словам эксперта, в итоге к июню 2023 года семейная ипотека стала лидером по объему среди всех льготных ипотечных программ. Доля семейной ипотеки в общем кредитов Сбербанка выросла с 2019 года с 4 до 20%.

Подавляющая часть кредитов по семейной ипотеки выдаются на квартиры в новостройках, что поддерживает строительство, один из главных мультипликаторов экономики. Число кредитов на 1 комнатные квартиры в данном сегменте кредитование в 1,5 ниже, чем в общей структуре продаж, заключил Николаев.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу пентхаус за 57 млн.