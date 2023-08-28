Новосибирцы с инвалидностью смогли проверить метро на доступность

Новосибирский метрополитен оценили люди с нарушениями слуха, зрения, мобильности. В проверке доступности метро участвовали трое человек: незрячий, слабослышащий и маломобильный.

От станции «Красный проспект» до станции «Заельцовская» их сопровождали начальник службы движения Новосибирского метрополитена Андрей Мамонтов и начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

«Мы проходим маршрут с людьми, которые оценивают доступность – насколько легко воспользоваться уже сформированными условиями. Активисты внесли ряд предложений, которые позволят избежать травм и облегчить проезд людям с инвалидностью», – рассказала Ольга Незамаева.

В числе предложений, например, установка предупреждающей полосы перед аппарелью, оснащение метро ступенькоходом, который смог бы поднимать массу более 120 кг, обеспечение станций лифтами, разделение входов: для маломобильных людей и для незрячих – с тактильной плиткой.

«Чтобы использование доступной среды было массовым, нужно принять ряд в том числе организационных мер. Мы находимся в хорошем диалоге с метрополитеном. Мгновенно принять эти меры нельзя: в день метро пользуется около 260 000 человек, а для того чтобы вносить изменения, нужно обеспечить свободное движение и безопасность пассажиров», – отметила Ольга Незамаева.

Помимо имеющихся в метрополитене средств аудиовизуальной информации, ступенькоходов, спусков для маломобильных людей, оборудованных для человека на инвалидной коляске вагонов, тактильных плиток и табличек, каждая станция оснащена схемами движения поездов, выполненных шрифтом Брайля, также работает специально обученный персонал. В прошлом году за помощью к сотрудникам метро обратились 7500 человек, в том числе мамы с колясками и пенсионеры.

«Существуют правила проезда маломобильных групп населения в метрополитене. В 2017 году мы плотно занялись этой работой, при этом взаимодействовали с библиотекой для незрячих и с обществом инвалидов-колясочников. Работа шла долго – мы кропотливо выверяли этот порядок. Он закреплен в правилах пользования и на сайте. В случае с маломобильным человеком: по указанному номеру телефона гражданин может оставить заявку, и к указанному времени его встретят и окажут помощь. Все сотрудники, которые участвуют в сопровождении – дежурные по станции в количестве 115 человек, – прошли обучение и имеют сертификаты», – отметил Андрей Мамонтов.

По его словам, частичная доступность некоторых станций метрополитена обусловлена сложным и дорогостоящим процессом реконструкции, а также прохождением государственной экспертизы, которой подлежат любые внесения изменений в проект метро.