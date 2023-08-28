Новый жилой комплекс построят рядом с метро «Березовая роща»

В Новосибирске начали строительство нового жилого комплекса комфорт-класса. Он появится в Дзержинском районе в 10 минутах ходьбы от станции метро «Березовая роща».

Внешний облик домов выполнен в спокойных оттенках. Как отмечают в компании, это способствует гармоничному сочетанию жилого комплекса с окружающей архитектурой. На каждом этаже предусмотрены помещения для детских колясок, а на первом — гостевые санузлы и помывочные для домашних животных. Также планируется создание подземного паркинга с подогревом и ряда кладовых помещений. Реализует проект «Специализированный застройщик «БиблиоСити».

Всего планируют построить четыре дома. Как отмечают в компании, каркас зданий будет монолитным с использованием кирпичных стен.

Согласно информации от застройщика, основным достоинством «Авторского квартала» является его местоположение. Рядом есть развитая инфраструктура: школы, детские сады, супермаркеты, аптеки, салоны красоты и кафе. Недалеко расположен ТЦ «Сибирский молл», а парк «Березовая роща» — в 5 минутах ходьбы. Благодаря удобному транспортному сообщению, жители смогут быстро добраться в любую точку города.

По мнению руководителя проекта Дарьи Курошвили, «Авторский квартал» будет востребован не только среди семей, но и среди тех, кто хочет улучшить жилищные условия в пределах своего района.

Строительство «Авторского квартала» разделено на четыре этапа и рассчитано до 2030 года. Сроки реализации I этапа строительства — IV кв 2025 г.

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