Под Новосибирском 28 августа произошло смертельное ДТП с Lada Granta

Под Новосибирском 28 августа погиб водитель Lada Granta.

В Кыштовском районе сегодня, в понедельник, в дорожной аварии погиб водитель Lada Granta. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 15:30 на 29-м км автодороги Кыштовка — Малокрасноярка. За рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1958 года рождения.

Согласно имеющимся сведениям, гражданин допустил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась. При этом водителя выбросило из салона транспортного средства. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области столкнулись пять автомобилей. Дорожная авария произошла 27 августа в 20 км от Новосибирска со стороны Плотниково. Участниками ДТП стали Chery Tiggo 4, седан Toyota ED, кроссовер Subaru Forester, Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser.