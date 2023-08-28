Под Новосибирском граждан напугала голодная лиса

Под Новосибирском граждан встревожило появление голодной лисы.

Жители Карасукского района Новосибирской области были напуганы появлением лисы в частном секторе. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», поделившись видео с Горсайта.

На видео можно увидеть лису, которая бегает рядом с частными домами. Автор видео, ехавший на сельскохозяйственной технике, произнес: «Хозяева, берегите курей». Он подчеркнул, что животное бегает по улице Тимонова.

На записи видно, как голодная лиса грызет камень. Как только она увидела водителя, прокричала и бросилась в кусты. Практически сразу после этого она бежала впереди автора видео. В этой же записи можно увидеть лису, которая пристально смотрит на выглянувшего в окно хозяина одного из домов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске волонтёр спасает той-терьера от ампутации лапы.