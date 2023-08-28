Под Новосибирском у мужчины изъяли смартфон с перепиской о хранении наркотиков

Смартфон с перепиской о хранении наркотиков изъяли у мужчины в Новосибирской области.

Судебный пристав в Купино Новосибирской области конфисковал мобильный телефон Redmi Note 10S с перепиской о хранении наркотиков. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Как отмечают в пресс-службе, житель Купино незаконно приобрел и хранил наркотики в крупном размере. В ходе расследования в памяти телефона была обнаружена переписка о покупке и хранении запрещенных веществ.

В результате суд вынес решение о конфискации мобильного устройства. Обвиняемого предупредили о возможности наложения административного штрафа, если не исполнит требования суда.

Неисполнение требований исполнительного документа может привести к штрафу в размере до 2500 рублей.

Напомним, что эксперты рассказали, сколько лет жителям Новосибирска и других городов России нужно копить на первый взнос по ипотеке. Проживающим в Новосибирске гражданам придется копить около 10 лет.