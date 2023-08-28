«Ребёнка съели»: в Новосибирске полуголая женщина залезла на стол в ларьке с шаурмой

Полуголая женщина залезла на стол в ларьке с шаурмой в Новосибирске и пожаловалась на избиения её ребёнка.

28 августа в Новосибирске женщина в нижнем белье пожаловалась на избиения её ребёнка, стоя на столе в ларьке с шаурмой. Инцидент произошёл в одном из заведений Нижней Ельцовки. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«Она под солью была. Просила вызвать полицию, так как её держали в подвале, били и ребёнка съели», — рассказывает очевидец.

За женщиной приехали сотрудники полиции и передали её бригаде скорой помощи.

Напомним, что в ТЦ «Мега» в Новосибирске произошла давка после концерта Миланы Хаметовой 27 августа. 13-летняя певица и блогерша собрала много фанатов, желающих сфотографироваться с ней.