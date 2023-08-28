Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2023 года: традиции и приметы

Православные отмечают религиозный праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

28 августа 2023 года православные верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы — день, когда матерь Спасителя перешла от земной жизни к вечному небесному существованию. В этот день верующие выдерживают двухнедельный Успенский пост, а накануне проходит праздничное всенощное бдение, а утром — Божественная литургия.

Предания гласят, что на праздник Успения нельзя ссориться, а тяжелую физическую работу следует отложить на время празднования. Традиционно прихожане просят Божию Матерь о благополучии и здоровье, а также освящают хлеб, орехи, фрукты и пучки колосьев.

В этот день принято накрывать пышный стол с разнообразными блюдами, так как до этого верующие две недели соблюдали Успенский пост. Нельзя ходить босиком по траве, покрытой росой, а также стричься незамужним девушкам.

Погодные приметы гласят, что если на Успение солнечно и тепло, то бабье лето будет нежарким, а появление радуги предвещает теплую и солнечную осень. Если же пошел дождь, то хорошей погоды можно не ждать до конца сентября, а стоящий туман обещает хороший урожай грибов.