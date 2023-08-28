В Новосибирске голый мужчина помыл гениталии в луже

В Новосибирске задержали мужчину, который разгуливал по городу голым.

В Ленинском районе Новосибирска заметили голого мужчину. Об этом сообщили в тг-канале «АСТ-54 Black».

Очевидцы заметили мужчину в возрасте на Блюхера, а затем на улице Карла Маркса, где он мыл свои гениталии в луже.

Прохожие сообщили о неадекватном поведении в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что заявление от граждан поступило в "Ленинское" отделение.

«Сотрудники полиции задержали данного гражданина на улице Блюхера. Для дальнейшего разбирательства он будет доставлен в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

Новосибирцы в соцсетях выдвинули две версии: мужчина либо проиграл спор, либо он имеет психические расстройства.

Напомним, в Новосибирске голая женщина избила мужчину сковородкой на балконе.