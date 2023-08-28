В Новосибирске ищут дом собаке после жестоких хозяев

Псу Филе ищут дом в Новосибирске после жестокого обращения хозяев.

В Новосибирске ищут дом для годовалого пса Фили. Он дважды оказывался на улице и пострадал в драке с бродячими собаками. Об этом «АиФ-Новосибирск» сообщила меценат Ольга Раулия.

Филю выбросили на улицу в Первомайском районе, когда он был ещё совсем маленьким. У щенка была сломана лапа. Шансы выжить были минимальны. Вскоре его подобрала местная жительница.

«Лапа у него просто висела. Умереть от голода ему не дала местная жительница, которая приютила его и подкармливала, но не имела средств на лечение Фили», — поделилась Ольга Раулия.

Хозяйке и щенку попытались помочь волонтёры группы «Зоопомощь», но соседи прогнали собаку до их приезда. Волонтёрам удалось найти пса и вылечить его, после они отдали его на передержку.

«Люди, которые взяли питомца на передержку, оказались недобросовестными — спустя некоторое время собака сбежала от них», — вспоминает меценат.

Филя начал ночевать в подъездах и пострадал в драке с агрессивными собаками, ему искусали лапы и порвали ухо. Там его подобрала женщина и обеспечила качественную временную передержку.

У Фили есть своя страница в соцсети ВКонтакте. Если вы хотите забрать щенка, позвоните по номеру 89134589540 или напишите в личные сообщения в соцсети.

Напомним, что беременную кошку пытались отравить живодёры в подвале многоэтажного дома в Новосибирске.