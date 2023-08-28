В Новосибирске назвали причину гибели крановщицы на стройке

Сотрудники Ростехнадзора провели расследование и выявили причины падения крана с крановщицей в Новосибирске.

После гибели 57-летней крановщицы 15 июля сотрудники Ростехнадзора провели расследование и выявили причины падения крана.

Как выяснилось, у крана был неисправен ограничитель механизма передвижения, а также его эксплуатировали в неработоспособном состоянии с неисправными приборами безопасности. Кроме того, не проводились своевременные технические обслуживания и ремонты крана, что является нарушением руководством по эксплуатации.

Экспертная группа также отметила неудовлетворительное осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений. В результате, женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

В связи с произошедшим комиссия разработала меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Исполнение этих мероприятий будет контролироваться управлением.

Как ранее писал Сиб.фм, после произошедшего Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле у председателя Следкома Александра Бастрыкина.