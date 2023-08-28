В Новосибирске неделя 28 августа начнётся с дождей

Дожди накроют Новосибирск в начале рабочей недели 28 августа.

Последняя неделя августа начнётся с грозы и дождя. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Температура воздуха днём прогреется от +23 до +25 градусов, а вечером похолодает до +13. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду. Возможна гроза.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», днём 28 августа в Новосибирске столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Тем не менее, весь день в городе будет идти дождь.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 августа жители Новосибирска смогут наблюдать за необычным астрономическим явлением — «голубой Луной». Такое событие происходит раз в два-три года. Однако спутник Земли не изменит свой цвет в эту ночь.

Ранее Сиб.фм предупреждал о возможных мощных магнитных бурях осенью 2023 года.