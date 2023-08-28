В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на 1 сентября

Прогноз погоды на 1 сентября опубликовали в Новосибирске.

В Новосибирске появился прогноз погоды на первый учебный день в году. Его составили синоптики нескольких погодных сервисов.

Жителям Новосибирска стоит ожидать тёплую, но пасмурную погоду. Как сообщает сервис Gismeteo, ночью в День Знаний температура опустится до +14 градусов. Днём столбик термометра достигнет +23 градусов. Осадки маловероятны.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», 1 сентября ожидается до +23 градусов. В этот день будет облачно с прояснениями.

Похожий прогноз предложил сервис «Погода.Mail.ru». Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, а днём поднимется до +23 градусов. В День знаний вероятность выпадения осадков составляет 19%.

Напомним, что последняя неделя августа начнётся с грозы и дождя. Температура воздуха днём прогреется от +23 до +25 градусов, а вечером похолодает до +13.