В Новосибирске оставили под стражей экс-полицейских по делу об убийстве 15-летней девочки

В Новосибирске суд не изменил меру пресечения четверым экс-полицейским, которые подозреваются в убийствах в Усть-Тарке.

Областной суд Новосибирска оставил под стражей экс-полицейских, которые обвиняются в убийствах в селе Усть-Тарка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Евгений Бартоломей, Максим Кудрявцев и Александр Кунц пробудут в СИЗО до 18 сентября, а Алексей Бороздин до 9 октября 2023 года.

Напомним, спустя 13 лет после исчезновения 15-летней школьницы в Новосибирске арестовали двух бывших и одного действующего полицейского — они могут быть причастны к гибели ребенка. Предварительно, в 2013 году сотрудники Наташу Матюхину сначала сбили на авто, потом увезли, убили и спрятали тело в неустановленном месте. Сиб.фм писал, что о них известно.

Кроме этого, полицейского Алексея Бороздина подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в Усть-Тарке в 2013 году. Сестра убитого рассказала Сиб.фм, что Бороздин ей угрожал, когда она занималась поисками брата.