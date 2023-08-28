В Новосибирске отравившуюся арбузом беременную девушку увезли на машине скорой помощи

В Новосибирске беременная девушка отравилась арбузом, в результате чего оказалась в инфекционной больнице.

Проживающая в Новосибирске девушка Анастасия в вечернее время 23 августа съела два кусочка арбуза, а ночью медики доставили ее в инфекционную больницу. Об этом сообщил «АиФ-Новосибирск».

Когда Анастасия находилась в палате, ей стало известно, что она оказалась не единственной, кто отравился арбузом. Она рассказала журналистам издания, что с супругом всегда покупает такой сахарный десерт в обычном уличном павильоне. Покупали продукт с июля, проблем не было.

А в тот день арбузы из Казахстана не продавались, и муж купил туркменский. На вкус, как отметила девушка, арбуз был водянистый. Вскоре у нее началась рвота, сильная слабость, ломота, диарея. Кроме того, у нее поднялась температура.

Прибывший на дом врач осмотрел Анастасию и связался со скорой. В итоге ее отвезли в городскую инфекционную клиническую больницу №1. Там медики выявили у нее острую инфекцию с неуточненной этиологией. В больнице Анастасия пробыла 5 дней. Ее прокапывали солевыми растворами и глюкозой.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске Минздрав прокомментировал сообщение о массовом увольнении сотрудников «скорой».