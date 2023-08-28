В Новосибирске потребность в учителях закроют за счёт трудовых «мигрантов»

Новосибирские школы планируют закрыть потребность в учителях за счёт трудовых «мигрантов».

В Новосибирской области предложили нанимать трудовых «мигрантов» учителями, чтобы избавиться от дефицита кадров. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в региональном правительстве 28 августа.

На сегодняшний день в регионе не хватает 3,6% учителей. По словам министра, летом 2023 года было зарегистрировано 1136 вакансий в школах области. Около 36% составляет доля незаполненных мест в Новосибирске.

Ситуация с наибольшим дефицитом касается учителей математики, русского языка и иностранных языков. Для решения проблемы нехватки педагогических кадров в Министерстве образования Новосибирской области планируют обратиться к молодым специалистам, трудовым мигрантам из других регионов. Кроме того, Федорчук предлагает перераспределилить нагрузки между работающими учителями.

Напомним, что в Новосибирске 1 сентября ожидается дождь с грозами.