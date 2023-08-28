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общество

В Новосибирске прокуратура проверит информацию об увольнении сотрудников скорой помощи

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске прокурата проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений.

В Новосибирске прокуратура начала проверку после информации в СМИ об увольнении сотрудников скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство проверит соблюдение трудовых прав медиков, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,- говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прокуроры потребовали в суде закрыть второй пансионат «Ремели».

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Дамир Трубников

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