В Новосибирске самым теплым днем на этой неделе станет 30 августа

В Новосибирске на текущей неделе наиболее теплым днем станет 30 августа.

На этой неделе только 30 августа станет днем, когда не будет фиксироваться осадков в Новосибирске. Об этом сообщил MK-Новосибирск со ссылкой на Наталью Кичанову, начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС.

По словам специалиста, в городе дожди прогнозируются всю последнюю неделю третьего летнего месяца и в начале сентября. Она подчеркнула, что в предпоследний день лета воздух прогреется до +24, +26 градусов. Дождей в этот день не будет, на небе будет облачно.

31 августа в Новосибирске пройдет дождь. В городе температура воздуха составит до +21..+23 градуса. Такие погодные условия будут наблюдаться до 2 сентября.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 1 сентября ожидается дождь с грозами.