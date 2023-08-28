В Новосибирске волонтёр спасает той-терьера от ампутации лапы

Волонтёр из Новосибирска Елена Боченкова спасает очередного той-терьера, который долгое время просидел на цепи в Первомайском районе: собаке нужно поменять имплант, иначе она останется без лапы.

О той-терьере Сене Елена Боченкова узнала этим летом. К волонтёру часто стали обращаться с просьбой помочь собачкам такой породы после громкой истории с освобождением Жорика, которого хозяйка с Первомайки таскала за лапу на глазах детей.

Сеня тоже жил в Первомайском районе в будке на цепи. Волонтёр говорит, что после того, как она пригрозила хозяевам собачки заявлением о жестоком обращении с животным, ей тут же отдали той-терьера.

«Муж написал расписку, иначе я бы пошла, писать заявление и начала бы хождение по мукам, как с Жориком, но очень обрадовалась, что так легко решился вопрос»,

– рассказала Елена Боченкова.

В итоге в середине июля Елена забрала Сеню жить к себе. Волонтёр стала замечать, что собака хромает на одну лапу. Сначала женщина пыталась сама разработать конечность той-терьера с помощь массажа и водных процедур.

«Если бы не ветеринарный врач из Кольцово, я бы так и продолжала его лечить. Когда Сеню кастрировали, ветврач обнаружил у него шов на задней лапке и посоветовал пойти к Мельникову, – продолжает волонтёр. – Наконец-то, мы попали с Сеней к хорошему специалисту, но сейчас я ещё больше переживаю, лечение, операция и реабилитация стоит не малых денег, цена вопроса 10 000 тысяч рублей».

Той-терьеру требуется сложная операция: нужно удалить старый имплант, а если этого не сделать, то произойдёт разрушение сустава. Откуда у собаки инородное тело в ноге – никто не знает, не называет никто и точный возраст собаки.

«Сейчас имплант смешен, и один конец входит в коленку, второй конец входит в тазобедренный сустав, поэтому он не может ходить, и ему больно наступать на лапку, если удалить его, собака сможет ходить»,

– добавляет Елена Боченкова.

Волонтёр решила обратиться за помощью к новосибирцам. Сейчас на попечении семьи Боченковых ещё две собаки: Ева и Чарли. Кабель сидит на сердечных таблетках, которые обходятся в 5000 в месяц.

Напомним, Елена Боченкова прославилась после того, как решила спасти в сентябре прошлого года медвежонка в Болотнинском районе. Она вместе с мужем отловила косолапого малыша. Вокруг этой истории было много споров, в итоге специалисты Минприроды помогли пристроить медведя в реабилитационный центр, где живут изъятые из живой природы животные.