В Новосибирской области ознакомили с рейтингом лучших школ по итогам ЕГЭ-2023

В Новосибирской области представили рейтинг 30 лучших школ региона.

В Новосибирской области опубликовали рейтинг лучших школ по итогам результатов ЕГЭ в текущем году. Составителями перечня стали специалисты Министерства образования региона, сообщает Atas.info.

В топ-10 вошли школы с лучшим уровнем подготовки выпускников. На первой строчке оказалось СУНЦ НГУ. Речь идет о центре, куда поступают одаренные школьники. За ним следуют инженерный лицей НГТУ, гимназия №15, МБОУ ЛИТ, Вторая гимназия, гимназия №4, гимназия №1, СОШ №96, гимназия №3 в Академгородке, ОЦ «Горностай».

Во второй десятке учебных заведений региона, если сравнивать с минувшим годом, зафиксировано серьезное обновление. Так, лицей №22 опустился ниже в рейтинге. По итогам ЕГЭ этого лицея в топ-20 больше нет. При этом учащиеся данного учебного заведения регулярно становятся победителями олимпиад. Из третьей десятки лучших школ ушли практически все заведения из районов Новосибирской области, за исключением Доволенской СОШ №1 и гимназии №1 из Куйбышевского района.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске откроется школа вождения самокатов.