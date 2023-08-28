В Новосибирской области прошел фестиваль национальной кухни «Казан, мангал»

В Новосибирской области на фестивале национальной кухни «Казан, мангал» принял участие депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнaтов.

В Новосибирской области Верх-Тулинский сельсовет уже в третий раз проводит фестиваль национальной кухни «Казан, мангал». Это событие стало традиционным праздником добрососедства, дружбы и национальной кухни. В этом году жители сельсовета объединились в 11 команд, чтобы приготовить разные национальные блюда. Обязательное условие – все блюда должны быть приготовлены в казане или на мангале.

Мероприятие посетил депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнaтов. Он отметил, что фестиваль является замечательным праздником, который позволяет людям познакомиться с культурой разных народов через национальные блюда и общение.





На фестивале были представлены блюда различных национальностей: русская скоблянка, казахские бурсаки, узбекский кебаб, армянская хашлама, киргизский бешбармак, грузинский чашушули, а также русская уха. Команды-участники должны были приготовить блюдо национальной кухни и творчески презентовать его жюри за 1 час 45 минут. Оценивались оригинальность рецепта, творческая презентация, сервировка, легенда происхождения, оригинальное название и конечно вкус.





Во время готовки блюд команды могли наслаждаться песнями и танцами гостей фестиваля, а шеф-повар угощал всех гостей шикарным пловом. Мероприятие прошло в дружественной и веселой атмосфере, которую описала глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Ивановна Соболек как «дружба и солидарность, творческий подход и креатив, оригинальность и верность традициям». Виктор Игнaтов выразил надежду, что победит вкуснейший блюдо.