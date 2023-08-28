В Новосибирской области столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей попали в ДТП под Новосибирском.

27 августа сразу пять автомобилей столкнулись в 20 км от Новосибирска со стороны Плотниково. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«На Гусинобродском тракте водитель за рулём Chery Tiggo 4 догнал седан Toyota ED, который отбросило в заднюю часть кроссовера Subaru Forester. Возглавляют "паровозик" — Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser», — говорится в сообщении.

На видео заметно, что Toyota ED получила самые серьёзные повреждения. По словам автора, водитель иномарки был зажат в машине. Подробной информации об аварии пока не поступало.

Напомним, что вечером 27 августа два ребенка пострадали в ДТП на Красном проспекте в Новосибирске.

Ранее прокуратура Купинского района организовала проверку по факту лобового ДТП с тремя жертвами.