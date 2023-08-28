В Омске запустят крупнейшее в России производство компонентов синтетических масел

«Газпром нефть» поднимает отечественное производство синтетических масел на новый уровень. На Омском заводе смазочных материалов запустят передовой комплекс гидроизодепарафинизации. Масштабный комплекс станет самым крупным производством высокотехнологичных компонентов для синтетических масел, применяемых в автомобильной и промышленной сферах России.

Основная цель — полный отказ от импортных масел и обеспечение рынка современными смазочными материалами, созданными внутри страны. Ежегодно новый комплекс способен производить до 220 тыс. тонн продукции, а общие инвестиции «Газпром нефти» в этот проект превышают 44 млрд рублей.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» отмечает, что стратегическая задача компании — обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и индустриальными маслами.

«С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров», — объясняет Скоромец.

Комплекс не имеет аналогов в России и может работать на всех видах нефтяного сырья. Производить синтетические масла будут по трехступенчатой системе на уровне мировых стандартов качества.