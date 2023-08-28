В ряды новосибирского ХК «Сибирь» влились пять игроков-новобранцев

В новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» произошло пополнение.

В новосибирском ХК «Сибирь» появились пять новых игроков. Об этом сообщил om1.ru.

Ряды ХК «Сибирь» пополнили нападающие Артём Михеев, Павел Гоголев и Энди Андреофф (Канада), а также играющие на позиции защитника Фёдор Гордеев и Динар Хамидуллин. Спортсмены появятся во время матчей нового сезона КХЛ, который стартует в первый день осени.

Первая игра новосибирского хоккейного клуба состоится на «G-Drive Арене» в Омске. Там «Сибири» будет противостоять команда «Авангард». Известно, что с Андреоффом и Гоголевым «Сибирь» подписал контракт в минувшем месяце.

Как ранее писал Сиб.фм, новобранцы новосибирского ХК «Сибирь» получили игровые майки из рук Андрея Травникова. Глава Новосибирской области встретился с тренерским штабом «Сибири» в преддверии очередного сезона КХЛ.