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общество проиcшествия

В центре Красноярска подрались восемь мужчин и женщин

Фото: Сиб.фм

Около восьми мужчин и женщин развязали драку в центре Красноярска.

27 августа в центре Красноярска развязалась массовая драка между мужчинами и женщинами. Об этом сообщили в местных СМИ.

Как отмечают очевидцы, в драке участвовало восемь человек. Одна девушка лежала на тротуаре, а другой человек оказался головой в фонтане. Тем не менее, это не остановило драку и конфликт продолжился.

На место приехали Росгвардия и реанимация. В отделении полиции участники ссоры объяснили драку недопониманием. По их словам, конфликт уже улажен.

Напомним, что 28 августа в Новосибирске женщина в нижнем белье пожаловалась на избиения её ребёнка, стоя на столе в ларьке с шаурмой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сестра потерпевшего рассказала подробности стрельбы на Нарымской.

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Диана Джафарова
журналист

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