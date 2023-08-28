В центре Красноярска подрались восемь мужчин и женщин

Около восьми мужчин и женщин развязали драку в центре Красноярска.

27 августа в центре Красноярска развязалась массовая драка между мужчинами и женщинами. Об этом сообщили в местных СМИ.

Как отмечают очевидцы, в драке участвовало восемь человек. Одна девушка лежала на тротуаре, а другой человек оказался головой в фонтане. Тем не менее, это не остановило драку и конфликт продолжился.

На место приехали Росгвардия и реанимация. В отделении полиции участники ссоры объяснили драку недопониманием. По их словам, конфликт уже улажен.

Напомним, что 28 августа в Новосибирске женщина в нижнем белье пожаловалась на избиения её ребёнка, стоя на столе в ларьке с шаурмой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сестра потерпевшего рассказала подробности стрельбы на Нарымской.