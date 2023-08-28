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общество

В центре Новосибирска появился автозак с полицейским эскортом

Фото: Сиб.фм

Автозак с полицейским эскортом появился в центре Новосибирска.

28 августа в центре Новосибирска местные жители заметили автозак с полицейским эскортом. Об этом в СМИ сообщили горожане.

Как отмечают очевидцы, колонна образовалась на улице Ленина. У полицейских автомобилей были включены проблесковые маячки.

Кого и куда перевозили в автозаке — пока неизвестно.

Напомним, что 27 августа сразу пять автомобилей столкнулись в 20 км от Новосибирска со стороны Плотниково.

Ранее прокуратура Купинского района организовала проверку по факту ДТП с тремя жертвами.

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Диана Джафарова
журналист

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