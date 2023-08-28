В центре Новосибирска появился автозак с полицейским эскортом

Автозак с полицейским эскортом появился в центре Новосибирска.

28 августа в центре Новосибирска местные жители заметили автозак с полицейским эскортом. Об этом в СМИ сообщили горожане.

Как отмечают очевидцы, колонна образовалась на улице Ленина. У полицейских автомобилей были включены проблесковые маячки.