В центре Новосибирска появился автозак с полицейским эскортом

Автозак с полицейским эскортом появился в центре Новосибирска.
28 августа в центре Новосибирска местные жители заметили автозак с полицейским эскортом. Об этом в СМИ сообщили горожане.
Как отмечают очевидцы, колонна образовалась на улице Ленина. У полицейских автомобилей были включены проблесковые маячки.
Кого и куда перевозили в автозаке — пока неизвестно.
Напомним, что 27 августа сразу пять автомобилей столкнулись в 20 км от Новосибирска со стороны Плотниково.
Ранее прокуратура Купинского района организовала проверку по факту ДТП с тремя жертвами.