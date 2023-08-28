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общество

В зоне СВО наградили госнаградами девять разведчиков из Новосибирской области

Фото: тг-канал "Новосибирь"

Заместитель губернатора Прохоренко поблагодарил разведчиков из Новосибирской области за службу в зоне СВО.

В зоне СВО наградили бойцов-разведчиков из Новосибирской области государственными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе правительство региона.

В церемонии награждения участвовали заместитель губернатора Евгений Прохоренко и советник губернатора Михаил Симонян.

Сибиряков поблагодарили за службу и пожелали вернуться домой невредимыми.

Напомним, шесть жителей Новосибирской области наградили медалями в зоне СВО.

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Дамир Трубников

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