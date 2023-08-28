Жители Новосибирска увидят голубое суперлуние в последний день лета

В последний день лета мощное голубое суперлуние появится над Новосибирском.

В ночь с 30 на 31 августа жители Новосибирска смогут наблюдать за необычным астрономическим явлением — «голубой Луной». Об этом сообщили в Московской обсерватории.

Такое событие происходит раз в два-три года. Однако спутник Земли не изменит свой цвет в эту ночь. Фраза «голубая Луна» происходит от английского «Once in a Blue Moon» («После дождичка в четверг»). Это образное выражение. Астрономы называют «голубой Луной» второе полнолуние за месяц.

Как правило, между двумя полнолуниями проходит 29,53 дня — это намного короче, чем средняя продолжительность месяца. В результате за 2,7 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, и в году получается тринадцать полных Лун. В народе такое явление ещё называют Зерновой, Осетровой или Зеленой Кукурузной Луной.

Следующая «голубая Луна» взойдет в ночь 31 мая 2026 года, а затем — 31 декабря 2028 года.

Напомним, что специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ из Новосибирска Виктория Дамм предупредила о возможных мощных магнитных бурях, которые ожидаются осенью 2023 года. Она сообщила об этом после всплеска солнечной активности 6 и 8 августа.