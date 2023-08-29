Автолюбители Новосибирска выразили недовольство из-за цен на автомобили «Москвич»

Автомобилисты Новосибирска возмущены стоимостью «Москвича».

В последнем летнем месяце текущего года «Москвичи» стали дороже на 200-300 тыс. рублей, что вызвало недовольство среди жителей Новосибирска. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

С 1 сентября автомобили «Москвич» вновь вырастут в цене. Об этом говорят менеджеры новосибирского автосалона. В Новосибирске официальным дилером «Москвича» является компания «Фастар», занимающаяся реализацией таких транспортных средств с февраля минувшего года. Приобрести автомобили можно в автосалоне на улице Большевистской. Менеджеры салона подчеркивают, что «Москвичи» неплохо раскупают.

Опытный водитель 44-летний Сергей Алексеев в разговоре с изданием отметил, что прибыл в фирменный автосалон на днях. Ему требуется второй автомобиль для семейных поездок, но «Москвич» он выбирать в итоге отказался, указав на цену такой машины. По словам мужчины, в настоящее время «Москвич 3» стоит минимум чуть более 2 млн рублей.

«На стойках с ценами у них уже заготовлены новые бумажки. Они пока стоят под действующими, августовскими ценами, но новые цифры менеджеры уже показывают. Машина, которая сейчас стоит 2 млн 57 тыс рублей, станет дороже примерно на 200 тысяч. Не очень понятно, как формируются цены. Слишком дорого, я считаю, за машину такого уровня. Я в принципе не против ездить на «Москвиче», но не за такие деньги», — сказал Сергей.

На тематических форумах граждане подвергают «Москвич» активной критике, утверждая, что за такой автомобиль просят большие деньги. По мнению экспертов, такая критика вполне оправдана.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске резко подорожал бензин.