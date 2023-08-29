Директор филиала РАНХиГС в Новосибирске Олег Фёдоров покинул свой пост

В Новосибирске с поста Сибирского института управления РАНХиГС в Новосибирске ушел Олег Федоров.

Директор филиала РАНХиГС в Новосибирске Олег Федоров покинул свою должность. Об этом сообщили «Вести Новосибирск», ссылаясь на собственный источник в головном офисе академии в Москве. Причины такого решения неизвестны.

Телеграмм-канал «Сказочный СИУ» в течение трех лет критиковал работу Федорова на посту директора вуза. По их данным, его место может занять Андрей Осипов из филиала Академии в Волгограде. С 28 августа замдиректора Светлана Кожевникова временно заняла должность и.о. руководителя СИУ.

На сайте СИУ до сих пор указывается Федоров в качестве директора вуза.



Напомним, в Новосибирске суд отменил экс-директору «Красного факела» Кулябину домашний арест.