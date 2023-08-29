Душевные картинки и поздравления в Ореховый Спас 29 августа 2023

Ореховый Спас – один из трех православных праздников, которые отмечаются в августе. Сиб.фм публикует подборку картинок с поздравлениями в честь этого дня.

В этот день, который приходится на 29 августа, православные христиане освящают зерно и орехи, а также пекут хлеб. Народ называет этот праздник Хлебным, Третьим или Холщовым. Считается, что слово «спас» происходит от «Спаситель» — обращение к Иисусу Христу.

Исторический факт, связанный с Ореховым Спасом, произошел в 944 году — перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают эту событие, которое произошло на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемого 28 августа. В России Ореховый Спас славится своими традициями и приметами. Например, в этот день не рекомендуется проводить какие-либо строительные работы или купаться в реке. Также существует примета, что если в этот день собрать орехи и положить их в дом, то он будет защищен от бед и болезней.

Медовый Спас отмечается 14 августа, а Яблочный — 19 августа. Все три праздника посвящены Иисусу Христу и являются частью летних «спасов».