Гордость садоводов области

С открытием областной выставки садоводов поздравил ее участников Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Напомним, в 2022 году на личном приеме граждан спикер регионального парламента поддержал инициативу проведения такого мероприятия. Руководитель городского центра садоводства и учебного центра «Дачная академия», профессор аграрного университета Галина Титова попросила Андрея Шимкива содействовать организации областной выставки, она проходила ранее и была приурочена к 80-летию Новосибирской области. Парламентарий пообещал проработать этот вопрос. В результате выставка, посвященная 85-летию Новосибирской области, состоялась с участием районов области: Искитимского, Черепановского, Сузунского, Колыванского, Ордынского, Новосибирского, Коченёвского, Убинского, Тогучинского, Венгеровского, Баганского и Чановского.

И сегодня Новосибирская общественная организация «Городской центр садоводства» продолжила эту хорошую традицию. В парке «Берёзовая роща» снова открылась областная выставка достижений сельских садоводов, огородников и цветоводов. На цветочной выставке «Русская герань» было презентовано многообразие сортовых пеларгоний, об особенностях их выращивания и размножения рассказали на мастер-классах. Были организованы консультации специалистов и практиков по садоводству, овощеводству и цветоводству; беспроигрышная цветочная лотерея; ярмарка посадочного материала садовых и декоративных культур. Состоялось награждение победителей районных конкурсов по садоводству, огородничеству и цветоводству.

«Никакие общественники, а тут в большинстве своем общественные организации, сами провести подобное мероприятие не могут, – уверена Галина Титова. – Мы выражаем благодарность депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, областному Правительству, Министерству сельского хозяйства за организацию выставки. Очень важно, что нас слышат, помогают, откликаются на наши инициативы. Каждый второй житель области проводит лето в огороде или на даче. У выставки уже новый статус – областной! Теперь мы можем не только похвастаться достижениями, но поделиться опытом со всем регионом».

По информации Галины Титовой, в этом году девять районов и шесть общественных организаций области делегировали на выставку 60 человек – самых опытных, знающих цветоводов и огородников. Все участники получат дипломы Министерства сельского хозяйства Новосибирской области и ценные подарки. Выставка идет два дня, 29 и 30 августа.

От имени и по поручению Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива собравшихся садоводов приветствовала помощник депутата Татьяна Парфенцова. «Мы здесь, на выставке встречаем разные районы. Участвуют и горожане, и селяне – всегда есть чему друг у друга поучиться. Это движение, которое начала Галина Тимофеевна, помогает нам не только вырастить что-то из овощей, а ещё и превращает наши деревни в красивые уголки. Многие руководители районных администраций, видя, что выращивается на дачах, какую красоту наводят на своих участках жители, проводят различные конкурсы: на лучший двор, на лучшую хозяйку, на лучшую улицу. И когда комиссия идет оценивать, все выращенное и обустроенное удивляет своим размахом, своей культурой! Наши села показывают много хороших примеров, которые может перенять город», – отметила Татьяна Парфенцова.