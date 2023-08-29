На Камчатке начали судить директора турфирмы из Новосибирска после гибели 9 человек

На Камчатке начался судебный процесс в отношении директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова, который организовал тур на Ключевскую сопку, где погибли 9 человек.

В Петропавловске-Камчатском начали судить директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова, который, по версии следствия, организовал тур на Ключевскую сопку в сентябре 2022 году. В результате восхождения погибли 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Степанова обвиняют по ч.3 ст. и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

По данным следствия, обвиняемый знал о запрете посещения и проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но разместил рекламное объявление об организации восхождения в соцсети. С марта по август 2022 года 10 человек из разных регионов России отозвались на предложение турфирмы и заключили с ней договор на оказание услуг, перечислив около 1 млн рублей. По условиям соглашения туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились и прошли инструктаж с сопровождающими.

30 августа руководитель турфирмы начал поход на вулкан без разрешения природного парка на посещение и по не утвержденному маршруту. 3 сентября на высоте 4 тысячи метров двое туристов почувствовали недомогание и спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь с гидом.

Остальные 8 туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. метров, но не смогли преодолеть ее и решили вернуться. На обратном пути они сорвались с ледового склона.

В результате падения один человек погиб от полученных травм, а остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. 7 человек и один проводник скончались от переохлаждения.

Спасатели сумели эвакуировать второго проводника и двух туристов. На второго экспедитора также заводили уголовное дело, однако прекратили преследование в связи со смертью.

Как ранее писал Сиб.фм, выжившие на Камчатке туристы рассказали, как погибли 9 участников восхождения.