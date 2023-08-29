Началась проверка по факту падения стрелы крана при проведении работ под Новосибирском

Транспортная прокуратура организовала проверку после падения стрелы крана под Новосибирском.

Транспортная прокуратура приступила к проверке факта падения стрелы крана при проведении работ в Каргатском районе Новосибирской области. Об этом Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила в Телеграм-канале.

Согласно предварительным сведениям, стрела крана, который эксплуатируется структурным подразделением филиала ОАО «РЖД», повредила контактную сеть примерно в 12:00 29 августа, когда специалисты были задействованы в работах на участке железнодорожных путей между станциями Каргат и Кокошино Западно-Сибирской железной дороги.

Транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. Сообщается о задержке в движении поездов по участку. Специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. В ТГ-канале отметили, что Барабинская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пользователи 2GIS составили рейтинг худших дорог.