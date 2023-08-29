Обвинение запросило 3,5 года колонии экс-главе Искитимского района Лагоде

В Новосибирской области продолжается суд над бывшим главой Искитимского района Олегом Лагодой.

В Искитимском районном суде продолжаются прения по уголовному делу бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Об этом во вторник сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Адвокаты обвиняемого просили оправдать своего подзащитного, тогда как государственный обвинитель просил признать Лагоду виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должность главы муниципального образования на 2 года.

Следующее заседание назначено на 12 сентября, уточнили в суде.

Напомним, Лагоду задержали в декабре 2020 года за превышение полномочий. Речь идёт о передаче в собственность дачному товариществу острова в Обском море.Дачники развернули масштабное строительство, чем возмутили природоохранную прокуратуру. Построенная дамба, например, перегородила большой залив.

По версии следствия, Лагода вообще не имел права продавать земли рекреационного назначения, а продав по заниженной цене, причинил ущерб в 45 млн рублей.