Под Новосибирском задержали пенсионера за занятия гимнастикой после жалобы бабушек

Сегодня, 29 августа, в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области задержали спортсмена, известного как Дядя Вова Кореец, после того, как он сделал во дворе утреннюю гимнастику.

Утром 29 августа в одном из дворов Краснообска задержали 77-летнего Дядю Вову Корейца. Пенсионер вызывает бурную реакцию у местных бабушек, так как в свои годы имеет хорошую форму и постоянно делает гимнастику в одних шортах.

«В последнее время безобидный старик начал подвергаться форменной травле от старух с горящими глазами. В занятиях гимнастикой они видят эротические танцы, а в обливании холодной водой разглядели даже педофилию»,

- рассказал Сиб.фм блогер из Краснообска Валерий Котельников.

Сегодня за Владимиром вновь приехала полиция, так как бабушки увидели корейца, делающим зарядку во дворе. Как утверждает Валерий Котельников, инициативу пенсионерок поддерживает одна из районных депутатов.

На данный момент известно, что спортивного корейца доставили в отдел полиции. Сиб.фм выясняет его дальнейшую судьбу.