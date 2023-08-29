Под Новосибирском заработает в тестовом режиме ТЛЦ «Сибирский»

Под Новосибирском начнет работать в тестовом режиме транспортно-логистический центр «Сибирский».

На территории Новосибирской области в сентябре текущего года ожидается запуск транспортно-логистического центра «Сибирский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время подходит к концу возведение первого этапа терминала, который станет наиболее крупным в Сибири. На место строительства прибыл губернатор Андрей Травников, ознакомившись с ходом работ. Он подчеркнул, что данный проект максимально задействует транспортно-логистические преимущества Новосибирска.

Проектная мощность с 2019 года, когда было подписано соглашение, увеличилась с 300 000 до 1 млн ДФЭ в год. Кроме того, с 30 га до 338 га были увеличены занимаемые ТЛЦ площади. Если раньше проект имел региональный статус, то сейчас общефедеральный. Травников назвал темпы строительства очень высокими.

«Полтора года назад здесь было чистое поле, сегодня инвестор подтверждает – и я уверен, что так и будет – официальный запуск терминала состоится в сентябре. Здесь уже в режиме наладки, тестирования началась грузовая работа», — сказал губернатор.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске СГК вложит более 800 миллионов в ремонт 61 теплового пункта.