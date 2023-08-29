Подросток на питбайке попал в больницу после столкновения с «Mazda» в Новосибирске

В Новосибирске подросток угодил в аварию, катаясь на питбайке по проезжей части.

В понедельник, 28 августа, в Калининском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

“28.08.2023 в 15 часов 55 минут, на территории Калининского района, водитель 2009 г/р., управляя питбайком ROLIZ, двигался по ул. Богдана Хмельницкого, со стороны ул. 2-й Краснодонский переулок, в сторону ул. Бардина и в пути следования, у д. 29 по ул. Богдана Хмельницкого, не выдержал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем МАЗДА 3, под управлением водителя 1981 г/р.”, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель иномарки двигался в попутном направлении с питбайком. В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с различными травмами.

В ГИБДД подчеркнули, что питбайк является спортивным инвентарем и на нем запрещено ездить по дорогам.

Напомним, в июле водитель сбил двух человек на питбайке в Новосибирске.