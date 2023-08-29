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общество культура

Премьера легендарной постановки балета «Щелкунчик» на сцене НОВАТа

Фото: персс-служба «НОВАТ»

Первой балетной премьерой нового сезона станет легендарная постановка выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича – балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». Премьера состоится 13, 14 и 15 октября.

Хореографическая редакция «Щелкунчика», созданная Юрием Григоровичем, в балетном мире считается эталонной. Более полувека версия Григоровича украшает репертуар Большого театра России. Премьера на сцене Большого театра состоялась в 1966 году, с тех пор балет поставлен хореографом в разных театрах России и мира: в Вене, Хельсинки, Праге, Стамбуле, Сеуле, Уфе, Тбилиси, Кишиневе, Краснодаре, Астане. В Новосибирске эта постановка одного из самых популярных балетов мирового репертуара будет представлена впервые.

В спектакле Юрия Григоровича соединились детская вера в чудо, светлая грусть и возвышенная лирика. Легендарный мастер вспоминает: постигая музыку «Щелкунчика», он все сильнее убеждался, что в своей эмоциональной основе этот балет ближе к миру Чайковского, чем к своему литературному первоисточнику – сказке Гофмана с ее фантастикой, гротеском и жутковатым миром ночных кошмаров.

Фото Премьера легендарной постановки балета «Щелкунчик» на сцене НОВАТа 2

«Это детство, вернее, его восприятие Чайковским. Гофманиана не превалирует, существует как фон, краска, а не образная суть», – подчеркивает Юрий Григорович.

Руководитель балетной труппы НОВАТа, заслуженная артистка России Анна Одинцова: «Нам очень повезло, что в репертуаре театра будет «Щелкунчик» Юрия Николаевича Григоровича – спектакль, который в дни зимних праздников стремятся увидеть все зрители Москвы. Постановка Юрия Григоровича – это ожившая сказка, которая дарит зрителям волшебство. Это история о мечте и одновременно о реальности, о взрослении детской души, о предчувствии первой любви.»

Технически балет Юрия Григоровича сложнее редакций, которые сейчас представлены в репертуаре нашего театра.

Для наших артистов «Щелкунчик» Григоровича – это возможность освоить новый хореографический язык, проверить свои силы, технику, выносливость. Зрителям, в свою очередь, новая постановка представит интересную возможность сравнить насыщенные танцевальные сцены в разных редакциях: рождественский праздник в доме Штальбаумов, баталию Щелкунчика с мышиным войском, па-де-де Маши и Принца во втором акте. В постановке Григоровича этот танец выглядит как свадебный обряд, о котором мечтает Мари: вальс то соединят, то разлучает пару, в финале заставляя Мари проснуться с благодарными теплыми воспоминаниями.

Педагоги Большого театра с тщательной точностью передают артистам все тонкости хореографического текста. Работы хватает всем! Будем с нетерпением ждать наших любимых зрителей на премьере!»

Фото Премьера легендарной постановки балета «Щелкунчик» на сцене НОВАТа 3

Сценография спектакля создана известным театральным художником Симоном Вирсаладзе, которого Юрий Григорович считает своим соавтором. Вирсаладзе называли художником, который одевает танец, ему удавалось создавать визуальные решения, раскрывающие и обогащающие хореографию и музыкальную драматургию спектакля. Результатом творческого сотрудничества Григоровича и Вирсаладзе стали восемь балетов, в числе которых, помимо «Щелкунчика», «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Иван Грозный» и другие.

Премьерные показы балета «Щелкунчик» в НОВАТе вечером 13 и 15 октября пройдут с участием прима-балерины и премьера Большого театра России: заслуженная артистка России Екатерина Крысанова исполнит партию Мари, заслуженный артист России Владислав Лантратов танцует Щелкунчика-принца. Информация о составах исполнителей в показах 14 октября будет объявлена дополнительно накануне премьеры.

Премьера. П.И. Чайковский «Щелкунчик», балет в 2-х действиях, хореография и постановка Юрия Григоровича – 13, 14 и 15 октября на Большой сцене НОВАТа.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

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Карина Чиркова
Журналист

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