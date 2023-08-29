Премьера легендарной постановки балета «Щелкунчик» на сцене НОВАТа

Первой балетной премьерой нового сезона станет легендарная постановка выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича – балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». Премьера состоится 13, 14 и 15 октября.

Хореографическая редакция «Щелкунчика», созданная Юрием Григоровичем, в балетном мире считается эталонной. Более полувека версия Григоровича украшает репертуар Большого театра России. Премьера на сцене Большого театра состоялась в 1966 году, с тех пор балет поставлен хореографом в разных театрах России и мира: в Вене, Хельсинки, Праге, Стамбуле, Сеуле, Уфе, Тбилиси, Кишиневе, Краснодаре, Астане. В Новосибирске эта постановка одного из самых популярных балетов мирового репертуара будет представлена впервые.

В спектакле Юрия Григоровича соединились детская вера в чудо, светлая грусть и возвышенная лирика. Легендарный мастер вспоминает: постигая музыку «Щелкунчика», он все сильнее убеждался, что в своей эмоциональной основе этот балет ближе к миру Чайковского, чем к своему литературному первоисточнику – сказке Гофмана с ее фантастикой, гротеском и жутковатым миром ночных кошмаров.

«Это детство, вернее, его восприятие Чайковским. Гофманиана не превалирует, существует как фон, краска, а не образная суть», – подчеркивает Юрий Григорович.

Руководитель балетной труппы НОВАТа, заслуженная артистка России Анна Одинцова: «Нам очень повезло, что в репертуаре театра будет «Щелкунчик» Юрия Николаевича Григоровича – спектакль, который в дни зимних праздников стремятся увидеть все зрители Москвы. Постановка Юрия Григоровича – это ожившая сказка, которая дарит зрителям волшебство. Это история о мечте и одновременно о реальности, о взрослении детской души, о предчувствии первой любви.»

Технически балет Юрия Григоровича сложнее редакций, которые сейчас представлены в репертуаре нашего театра.

Для наших артистов «Щелкунчик» Григоровича – это возможность освоить новый хореографический язык, проверить свои силы, технику, выносливость. Зрителям, в свою очередь, новая постановка представит интересную возможность сравнить насыщенные танцевальные сцены в разных редакциях: рождественский праздник в доме Штальбаумов, баталию Щелкунчика с мышиным войском, па-де-де Маши и Принца во втором акте. В постановке Григоровича этот танец выглядит как свадебный обряд, о котором мечтает Мари: вальс то соединят, то разлучает пару, в финале заставляя Мари проснуться с благодарными теплыми воспоминаниями.

Педагоги Большого театра с тщательной точностью передают артистам все тонкости хореографического текста. Работы хватает всем! Будем с нетерпением ждать наших любимых зрителей на премьере!»

Сценография спектакля создана известным театральным художником Симоном Вирсаладзе, которого Юрий Григорович считает своим соавтором. Вирсаладзе называли художником, который одевает танец, ему удавалось создавать визуальные решения, раскрывающие и обогащающие хореографию и музыкальную драматургию спектакля. Результатом творческого сотрудничества Григоровича и Вирсаладзе стали восемь балетов, в числе которых, помимо «Щелкунчика», «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Иван Грозный» и другие.

Премьерные показы балета «Щелкунчик» в НОВАТе вечером 13 и 15 октября пройдут с участием прима-балерины и премьера Большого театра России: заслуженная артистка России Екатерина Крысанова исполнит партию Мари, заслуженный артист России Владислав Лантратов танцует Щелкунчика-принца. Информация о составах исполнителей в показах 14 октября будет объявлена дополнительно накануне премьеры.

Премьера. П.И. Чайковский «Щелкунчик», балет в 2-х действиях, хореография и постановка Юрия Григоровича – 13, 14 и 15 октября на Большой сцене НОВАТа.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».