«Прокутила за неделю»: в Новосибирске художница с биполярным расстройством задолжала МФО 300 тысяч

Согласно данным Росстата за 2019 год, от психических расстройств в России страдают 4,5 миллионов человек. Это составляет около 3% от общего числа населения страны. Биполярное аффективное расстройство (БАР) в 2019 году поставили 130 тысячам россиян. Как художница из Новосибирска борется с этим заболеванием и с какими последствиями она столкнулась — в материале «Сиб.фм».

Биполярное расстройство (БАР) — это психическое заболевание, которое проявляется в резких колебаниях настроения от эйфории до депрессии. Человек с БАР не всегда способен контролировать маниакальные эпизоды при отсутствии правильно подобранного медикаментозного лечения и терапии с психиатром. С такой проблемой столкнулась художница из Новосибирска Полина (имя изменено по просьбе героини).

В 2021 году у Полины случился приступ мании. Она неосознанно взяла несколько кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) на 80 тысяч рублей, потратила их и забыла об этом. Спустя некоторое время кредиторы «постучались в её дверь» с угрозами и повышенными процентами, а долг достиг 300 тысяч рублей.

Полина рассказала корреспонденту «Сиб.фм» о шантаже, судах и жизни с биполярным расстройством.

«Лишь бы осталась депрессия!»

По данным института общественного мнения «Анкетолог» за март 2022 года*, 78% россиян сталкивались с жизненными трудностями, которые сложно пережить без посторонней помощи. В большинстве случаев такие проблемы возникали у женщин (86%) и молодёжи от 18 до 35 лет (86%). Нужду в поддержке отметили 42% респондентов. Однако лишь 30% опрошенных сходили на сеанс к специалисту: 2% делают это регулярно, 4% — раз в месяц, 4% — раз в полгода, 3% — раз в год и 17% — реже раза в год.

Полина долгое время страдала от клинической депрессии: принимала специальные препараты и ходила на сеансы к психологу. В то время девушка жила одна и некому было о ней позаботиться. Тогда у неё и произошёл первый приступ — он длился неделю. После случившегося Полина вернулась к психологу, который объяснил, что произошедшее не похоже на просто депрессию. Специалист перенаправил девушку к психиатру

— Я сходила на приём к психиатру, она меня выслушала и начала рассказывать. Всё это время я сидела, схватившись за подлокотники кресла, и думала: «Лишь бы осталась депрессия!». Тогда я даже подумать не могла, что это будет БАР и надеялась на депрессию, — вспоминает Полина.

В разговоре с «Сиб.фм» врач-психиатр Кирилл Сычёв объяснил, что биполярное аффективное расстройство — это ментальное состояние, которое протекает в разных фазах. Оно не всегда явное и часто связано с имеет признаки депрессии: сниженное настроение и энергия, апатия, тревожные мысли, негативное представление будущего. Одновременно с этим возникают и другие фазы.

— Маниакальные и гипоманиакальные различаются силой симптомов. При маниакальных фазах могут быть не только повышение настроения, увеличение энергии, сниженный сон и множество идей, но и, например, галлюцинации (но это бывает не всегда). Чаще у людей всё-таки возникают гипоманиакальные состояния, которые длятся очень долго. Во время них у человека как раз и возникает повышенное настроение, пониженный сон, возвышенное представление о происходящем вокруг. И в этот момент у человека снижается критическое мышление, — отмечает специалист.

По его словам, во время приступа гипомании человек может внезапно захотеть себе что-то купить, куда-то поехать, исполнить своё желание в данный момент времени. Проявляется импульсивность, с которой человек не может справиться и не понимает, зачем ему с этим справляться. Человек осознаёт проблему только тогда, когда гипомания заканчивается.

Полина рассказала, что биполярное расстройство не лечится, однако можно поддерживать определённые состояния.

— Можно сглаживать. Можно даже выйти в ремиссию, но шанс очень маленький. Я добавилась устойчивых состояний, но как только мы с врачом попробовали отказаться от таблеток, всё сразу усугубилось. Поэтому уже два года неизменно принимаю одни и те же препараты.

Девушка нашла «экологичный» способ сглаживания гипомании. Когда наступает это состояние, Полина начинает проводить генеральную уборку. По её мнению, это не требует особенной концентрации и помогает контролировать себя.

«Это был кошмар»

— Спустя месяц жизни в одиночестве из-за антидепрессантов меня подбросило в жёсткую маниакальную фазу. Набрала кучу микрозаймов. Было очень стрессово, никто не мог меня скорректировать. Это закончилось только потому, что мозг выдохся. Я проспалась и очнулась, — делится Полина.

Наутро девушка уже не могла вспомнить, что делала накануне. Ей казалось, что деньги она получила за выполненные заказы по работе. Однако правда не заставила себя ждать: начались просрочки по кредитам и Полине начали звонить кредиторы с угрозами.

— Я начала просматривать историю браузера и оказалось, что я действительно «прокутила» кучу денег за эту неделю. Следующие полгода превратились в ад, потому что кредиторы очень агрессивно себя вели. Без инвалидности из-за биполярного расстройства я не могла ничего доказать. В такой ситуации договориться с банками просто невозможно.

По словам врача-психотерапевта Игоря Ляха, в момент приступа люди с биполярным и иными расстройствами могут частично утрачивать дееспособность.

— Он может даже не помнить о своих действиях. Поэтому и возникает сложность у суда. То, что сделал человек было продиктовано его болезнью, а не умыслом. Сделка с невменяемым человеком не может быть признана действительной. Тем не менее, определить вменяемость или невменяемость субъекта бывает достаточно сложно. Незнакомый с психиатрией человек может просто не заметить определённые моменты, — пояснил Игорь Лях «Сиб.фм».

Когда Полина узнала о своих долгах, она впала в панику. От «космических» сумм не осталось ничего, постоянной работы у неё не было. Девушка еле как наскребала деньги на аренду квартиры, лекарства и еду. Она вспоминает, что наниматели не хотели принимать на стабильную работу эмоционально неустойчивого человека. Так, Полине пришлось постоянно занимать деньги и время от времени питаться одной гречкой.

— Кредиторы начали донимать меня и моих близким. Писали что-то вроде: «Будет выслана группа выездного взыскания» и «При неоплате будут приняты меры». Или более пугающие варианты: «мы будем долбить твоих близких звонками, пока ты не отдашь нам деньги», «Хочешь, чтобы мы приехали домой к твоим родителям?». Это был кошмар.

Девушке пришлось закрывать все аккаунты в соцсетях и объясняться с семьёй. Коллекторы оставили Полину в покое только после обращения в полицию.

«Накрутили до 300 тысяч»

Лишь одна неделя полностью изменила жизнь Полины. Уже два года она участвует в судебном процессе с МФО. Главная цель — сделать процент минимальным, так как кредиторы увеличили сумму долга аж в три раза.

— Изначально я взяла около 80 тысяч рублей. Самый пик был, когда накрутили до 300 тысяч. Я нашла юриста, эта компания занимается такими типовыми случаями. И мы начали потихоньку действовать. Если пускать на самотёк, то доходит до ареста имущества. С юристом всё стало проще: она сказала, что всё закончится, когда наши долги будут официально вывешены на госуслугах с минимальными процентами, — рассказывает девушка.

Как подчеркнул в разговоре с «Сиб.фм» практикующий юрист и директор одноимённой юридической компании Евгений Николаев, для признания кредитных договоров недействительными необходимо обращаться в суд.

— И уже через судебную психолого-психиатрическую экспертизу устанавливать факт состояния эффекта и насколько заёмщик был вменяем при подписании договоров. Если по суду и экспертизе подтвердится данный факт, то это имеются все основания для признания заключённых договоров ничтожными на основании статьи 177 ГК РФ, — прокомментировал специалист.

Он также добавил, что за действия невменяемого человека несут ответственность его опекуны.

— В случае если по проведённой экспертизе не подтвердится факт невменяемости, то необходимо просить суд о снижении насчитанной банками неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, но сумму основного долга необходимо будет вернуть. Если человек уже признан невменяемым, и есть решение суда, то экспертиза не требуется, а у банка есть все права обратиться с исковыми требованиями к опекунам или попечителям, — заключил Евгений Николаев.

Полина отмечает, что микрофинансовые организации не хотят судиться с такими условиями и постоянно затягивают этот процесс. Однако для МФО это не выгодно: скоро пройдёт три года и истечёт срок давности. Тогда коллекторы уже ничего не смогут сделать.

«Адаптация проходит до сих пор»

Родители Полины узнали о микрозаймах из-за угроз и писем по месту прописки. Они попытались понять свою дочь и принять её диагноз. Сама девушка признаётся, что к БАР относится нормально.

— Окей, если у меня такой мозг и нуждается в дополнительных веществах. Мы все уникальные в плане нервной системы. Принятие биполярного было проще. Когда мне поставили депрессию, я рыдала. Ещё и эта стигма ментальных расстройств: «Я не такая как все, какой кошмар!». То, что я давно была в депрессии помогло мне примириться с БАР.

Тем не менее, адаптация к болезни проходит до сих. Свыкнуться с этим состоянием девушке помогает её молодой человек.

— Сейчас я не в терапии. Это очень желательная штука, потому что так проще быть стабильным человеком. Но сейчас куча денег спускается на юриста (5000 рублей/месяц) и препараты (8000 рублей/месяц). Поэтому справляемся как-то без терапии, но я думаю, что скоро в неё вернусь, — объясняет Полина.

Врач-психотерапевт Игорь Лях в разговоре с «Сиб.фм» отметил, что пройти терапию можно бесплатно с помощью обязательного медицинского страхования (ОМС). Специалист предлагает обратиться к участковому психиатру, работу которого оплачивает государство.

Как подчёркивает Полина, сейчас идут финальные стадии судов. Ей удалось добиться снижения процентов по кредитам.

— Теперь у меня испорченная кредитная история и сильно потраченные нервы. Но уже не страшно упасть в манию, потому что есть контроль в виде переписок с врачом, друзьями и поддержки партнёра.

* С 29 по 30 марта с помощью онлайн-панели «Анкетолог» было опрошено 1800 совершеннолетних россиян. Выборка отражала социально-демографические параметры населения РФ. Погрешность не превышает 2,5% при 95% доверительной вероятности.