Раскрыты подробности пропажи фигуристки Алины Горбачёвой

Стала известна более детальная информация о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

В день пропажи в Москве спортсменка не захотела идти на тренировку. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.

Отмечается, что перед началом тренировки между Горбачевой и Софьей Федченко произошла ссора. Алина отправилась в раздевалку, а когда там появилась Федченко, то наблюдала только коньки Горбачевой.

Сначала тренеры считали, что Горбачева выйдет на улицу, вдохнет свежего воздуха и вернется на арену или пойдет домой. Известно, что тренер Федченко и Алина жили вместе. Но с тех пор фигуристка исчезла.

Вскоре Алину стали искать в районе ледовой арены. К поисковым мероприятиям присоединились правоохранители. При себе фигуристка имела паспорт, наличные, телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

В темное время суток ее искали в парке в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. В последний раз камеры запечатлели Горбачеву в 19:08 как раз в том месте. К сожалению, на след фигуристки так и не вышли.

Сообщается, что Алины не было на выходе из парка. Камеры в российской столице к настоящему времени девушку не заметили. Baza подчеркивает, что в ближайшее время выступления Горбачевой не ожидались.

Как ранее писал Сиб.фм, фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером.