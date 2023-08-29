Ушел из жизни бывший замруководителя администрации губернатора Новосибирской области

Не стало экс-замруководителя администрации губернатора Новосибирской области.

Александру Карасеву было 67 лет. В последние годы он занимал пост помощника сенатора Владимира Городецкого. Политика не стало 24 августа. Об этом сообщали в областном правительстве.

Соболезнования близким Карасева выразили глава и правительство Новосибирской области. Карасев был помощником члена Совфеда РФ Владимира Городецкого.

Карасев родился в Купинском районе. В свое время там он был секретарем комитета комсомола, секретарем парткома, председателем колхоза. В 1997-м он стал главой администрации Коченевского района. В 2014 году он занял пост замруководителя администрации — руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

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