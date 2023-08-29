В аэропорту Новосибирска произошла серьезная задержка багажа пассажиров

В аэропорту Новосибирска пассажиры полтора часа не могут получить багаж.

Пассажиры аэропорта «Толмачево» в Новосибирске жалуются на бардак с получением багажа. Об этом сообщает Сиб.фм.

Отмечается, что на получение багажа стоят рейсы на Иркутск, Сочи и Грозный. Уставшие пассажиры провели в ожидании багажа около полутора часа.

В новом терминале воздушной гавани Новосибирска люди столкнулись с самым настоящим бардаком. Как рассказали пассажиры, на трапе они стояли в 22:15, а в 23:26 багаж им еще так и не выдали.

«Дорогу до Новосибирска из Сочи и так не назовешь легкой, а с учетом задержки рейсов всем становится гораздо тяжелее. Тем более граждане отправляются с детьми. Ни в одном другом городе нашей страны нет такого бардака с получением багажа, как в Толмачево. Новый терминал построили, а выдавать багаж быстро так и не получается. Когда мы ехали на автобусе, никто багаж не забирал», — рассказала изданию Сиб.фм жительница Новосибирска Наталья, отдыхавшая с семьей в Сочи.

По ее словам, в аэропорту то и дело меняли ленты для выдачи багажа пассажирам. Девушка назвала происходящее настоящим бардаком. Наталья добавила, что получать багаж пассажиры начали только в 23:33.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском граждан напугала голодная лиса.