В Кемерове родился мальчик по имени Гарри Поттер

Малыш с волшебным именем родился крупным — 53 сантиметра ростом и 3,7 килограммов весом.

В Кемерове появился на свет настоящий волшебник — малыш Гарри Поттер. Ребенок родился 53 сантиметра ростом и 3,7 килограммов весом, пишет Сибдепо.

Счастливыми родителями стали Алина и Сергей Поттер. Семья никогда не была фанатом саги Джоан Роулинг о юном волшебнике, но с такой фамилией, по их словам, рано или поздно должен был появиться Гарри.

«Как бы мы ни назвали ребёнка, его с такой фамилией всё равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», — рассказал изданию глава семьи.

Напомним, в Новосибирске имена Михаил и София стали самым популярными в 2023 году.