В Новосибирске кардинально поменялась система продаж новостроек

Доля новостроек, которые продаются через риэлторов, продолжает расти.

Сейчас в Новосибирске таких сделок больше 70%, но поменялись основные агрегаторы. Как сообщил независимый аналитик Сергей Николаев, пять лет назад самая большая база объявлений по новостройкам была на сайте НГС-Недвижимость, а 15 лет назад журнал «Справочник по недвижимости» был вторым по эффективности агрегатором. Еще четыре года назад НАР (Новосибирская Ассоциация Риэлторов) имела огромную базу недвижимости с реальными собственниками по каждому варианту.

«Сейчас новые агрегаторы. Самая большая база новостроек у Нмаркет.ПРО, почти 16 тысяч новостроек на платформе Сбербанка Домклик, соизмеримая база на портале ЦИАН. Развивает свою платформу Жилищная экосистема ВТБ, не так давно зашла на рынок система ТрендАгент. Все эти системы работают и конкурируют между собой. Собственники – отделы продаж застройщиков продают по всем возможным каналам, а большая часть клиентов находится в личных базах риэлторов», — говорит эксперт.

По словам аналитика, покупателям стало спокойнее, так сделки проходят в офисах банков и АН, ипотеку нельзя оформить без юридической проверки документов, регистрация исключает двойные продажи. Кроме того, отдельные застройщики выплачивают завышенное вознаграждения агентам, поэтому соотношение цена-качество не везде одинаковое. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на рейтинг застройщика, съездить на объект и почитать отзывы по сданным проектам, заключил Николаев.

Напомним, Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по выдаче семейной ипотеки.