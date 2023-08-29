В Новосибирске компанию оштрафовали на 10 млн рублей за предложение взятки

Новосибирская компания предложила взятку в 20 млн рублей сотруднику налоговой службы.
В Новосибирске компании назначен штраф размером 10 млн рублей за предложение взятки сотруднику местного управления ФНС России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что глава фирмы предложил 20 млн рублей сотруднику налоговой службы. За эти деньги чиновник должен был изменить результаты проведенной выездной налоговой проверки и снизить суммы налоговых претензий.
В результате на юрлицо открыли административное дело, по результатам рассмотрения которого был назначен штраф в 10 млн рублей.
Также в суде рассмотрят уголовное дело против главы компании.
Напомним, ранее налоговая подала иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца франчайзинг».