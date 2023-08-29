В Новосибирске маломобильные жители проверили доступность метро

В Новосибирске маломобильные жители протестировали метрополитен на доступность.

В Новосибирске люди с ограниченными возможностями протестировали метрополитен на доступность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тестирование было проведено тремя участниками: незрячим, слабослышащим и маломобильным. Группа прокатилась от станции «Красный проспект» до станции «Заельцовская», при этом их сопровождали начальник службы движения Новосибирского метрополитена Андрей Мамонтов и начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

После тестирования были предложены ряд мер для улучшения доступности метро для людей с ограниченными возможностями. В частности, предложено установить предупреждающие полосы перед аппарелем, оборудовать метро ступенчатыми подъемниками, способными поднимать вес более 120 килограммов, обеспечить станции подъемниками и разделить входы для слабовидящих и слабовидящих людей с использованием тактильных плит.

Ольга Незамаева отметила, что для того, чтобы использование доступной среды стало массовым, необходимо принять ряд организационных мер, включая улучшение инфраструктуры метрополитена. При этом власти учитывают, что для внесения изменений в инфраструктуру необходимо обеспечить свободное движение пассажиров и безопасность. В настоящее время метро ежедневно обслуживает около 260 тысяч человек.

Андрей Мамонтов подчеркнул, что правила проезда маломобильных групп населения в метрополитене уже существуют. В 2017 году была проведена работа с библиотекой для незрячих и с обществом инвалидов-колясочников. Работа шла долго – был выверен порядок, закрепленный в правилах пользования и на сайте. В случае с маломобильным человеком: по указанному номеру телефона гражданин может оставить заявку, и к указанному времени его встретят и окажут помощь. Все сотрудники, которые участвуют в сопровождении – дежурные по станции в количестве 115 человек, которые прошли обучения.

Начальник службы движения также отметил, что частичная доступность некоторых станций метро связана со сложным и дорогим процессом реконструкции, который включает в себя прохождение государственной экспертизы. Этот процесс является обязательным, если в проект метро вносятся изменения.