В Новосибирске на выходных похолодает до +18 градусов

В Новосибирске столбики термометров опустятся до +18 градусов.
В ближайшие выходные жителей Новосибирска ждет похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до +18 градусов. Об этом сообщил начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко 29 августа.
Кроме того, 2 и 3 сентября ожидаются дожди.
В связи с этим в городе сохраняются сезонные риски возникновения пожаров в частном секторе и СНТ. Также в утренние часы возможны туманы.
Напомним, в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на 1 сентября.