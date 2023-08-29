В Новосибирске на выходных похолодает до +18 градусов

В Новосибирске столбики термометров опустятся до +18 градусов.

В ближайшие выходные жителей Новосибирска ждет похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до +18 градусов. Об этом сообщил начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко 29 августа.

Кроме того, 2 и 3 сентября ожидаются дожди.

В связи с этим в городе сохраняются сезонные риски возникновения пожаров в частном секторе и СНТ. Также в утренние часы возможны туманы.

Напомним, в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на 1 сентября.