В Новосибирске опубликованы архивные фото разрушенных храмов

В сети появились фото церквей и мечетей, построенных ещё в Новониколаевске. Сейчас эти объекты считаются потерянной архитектурой Новосибирска.

Как сообщили Сиб.фм новосибирские краеведы, в списке потерянной архитектуры города числятся четыре храма. Эти объекты войдут в масштабный видеопроект «Пульс города N».

Первая в списке потерянной архитектуры Новосибирска, церковь во имя святого пророка Даниила, которая была построена в 1898 году на пересечении улиц Вокзальной и Межениновской. Её возвели на средство фонда имени императора Александра III. В 1898 году состоялось освещение первого престола церкви во имя святого пророка Даниила, а в 1913-ом – второго престола во имя Преображения Господня. В 1925-ом году Запсибкрайисполком вынес постановление о закрытии церкви. Здание было разобрано. Сейчас на этом месте расположен жилой дом.

Второй объект в списке потерянной архитектуры Новосибирска, — римско-католическая община. Молитвенный дом построен в 1902 году на пересечении улицы Иркутской и Обского проспекта. Количество прихожан стремительно росло, поэтому на территории общины был заложен фундамент каменного костёла. Строительство завершилось в 1909 году. Тогда костёл был освещён во имя святого Казимира.

По словам краеведов, в 1931 году костёл закрыт и отдан под склады. А в 1960-м году здание разрушили, когда началось строительство ЦУМа, ступени которого разместились на месте бывшего костёла.

Третий объект в списке потерянной архитектуры Новосибирска, церковь Богородице-Казанской (Закаменской), которую построили в 1907 году. Первое освещение здесь прошло 21 января 1908 года. Храм располагался в квартале № 28 Закаменской части Новониколаевска, ограниченном улицами Сузунской, Казанской и Змеиногорской.

В 1938 году церковь закрыли и использовали как зернохранилище. С неё сняли кресты, разобрали купол и колокольню. В 1983 году здание снесли. Сейчас на этом месте пустырь.

Четвертый объект потерянной архитектуры Новосибирска, мечеть Новониколаевского Магометанского общества на улице Фрунзе, 1а. Она построена на средства верующих в 1916 году. Согласно историческим данным, в 1927 году здесь проходил съезд мусульман Сибири.

В 1937 году мечеть была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарников. В 2010 году мечеть была разобрано.

Ранее Сиб.фм публиковал видео об архитектурном стиле Новосибирска.